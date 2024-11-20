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Пост первого зампреда правления «Новатэк» может занять Вадим Яковлев

Должность первого заместителя председателя правления компании «Новатэк» может занять бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев, передает «Ъ» со ссылкой на три источника.

Вадим Яковлев

Вадим Яковлев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вадим Яковлев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предполагается, что в компании он будет отвечать за геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку. В «Новатэке» отказались комментировать назначение.

Вадим Яковлев более 20 лет работает в сфере нефтедобычи: с 2001 по 2004 год работал в ЮКОСе, в 2005-2006 годах — в структурах «Сибура», а в «Газпром нефти» проработал с 2007 по 2024 год, где в разные годы исполнял должности заместителя главы компании по экономике и финансам, финансового директора и первого замгендиректора, главы блока разведки и добычи. На рынке господина Яковлева считают одним из ключевых топ-менеджеров компании.

Напомним, за девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (404,39 млрд руб.).

Ирина Пичурина

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