На Среднем Урале нашли случайно залетевшего птенца розового фламинго

Птенца розового фламинго, отставшего от других птиц во время миграции, обнаружили в Свердловской области, сейчас он содержится в центре спасения животных «Особый питомец» в Полевском, сообщили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр спасения животных «Особый питомец» Фото: Центр спасения животных «Особый питомец»

Истощенную птицу доставили в центр с переломом правого крыла, раной левого крыла и травмой правой лапы. «При миграции у малыша, видимо, произошел сбой "навигатора", и он отстал от своей семьи. И залетел совсем не туда. Малыш даже плохо держится на лапах. Прогнозы пока очень сомнительные»,— рассказали в центре спасения животных. Сейчас специалисты занимаются лечением птенца.

Напомним, в сентябре в экспозиции Екатеринбургского зоопарка впервые появились семь фламинго. Шесть птиц привезли из парка птиц «Малинки» в Ростовской области, еще один приехал из ХМАО-Югры — прошлом году он отбился от стаи, ему помогли местные жители.

Ирина Пичурина