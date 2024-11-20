В Красноармейском районе местный житель погиб при пожаре из-за неисправной печи

В деревне Шуранкуль Красноармейского района при пожаре погиб 51-летний местный житель. Предварительно, он и хозяин дома топили печь и уснули, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Ночью 20 ноября в деревне загорелся частный деревянный дом. На момент прибытия первых подразделений пожарных он был полностью охвачен огнем. Эвакуироваться самостоятельно смог только хозяин, второй местный житель остался внутри. Возгорание на площади 80 кв. м локализовали 14 специалистов при помощи пяти единиц техники. В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы обнаружен погибший.

Виталина Ярховска