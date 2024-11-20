В Екатеринбурге возбудят дело из-за видео с раздетой ученицей гимназии

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за раздетой девочки в гимназии №8, которую снимали на видео, передает Следком. Председателю ведомства также представят доклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такое решение было принято после информации в СМИ, что две ученицы пятого класса осуществляли противоправные действия в отношении сверстницы и снимали это на видео, после чего распространили его среди учеников, из-за чего подверглась травле. СКР Свердловской области организовал проверку по ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Накануне портал Е1 сообщил, что инцидент произошел 14 ноября, девочки под угрозой физической расправы заставили раздеться одноклассницу на камеру, ролик разослали учащимся своей гимназии, а те отправили видео по другим школам. В гимназии проводится внутреннее расследование происшествия.

Ранее суд отправил под домашний арест школьника, ударившего девочку ногой в Нижних Сергах (Свердловская область), он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Следователи также продолжают расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц школы.

Ирина Пичурина