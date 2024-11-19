В Тюменской области в 2024 году СвЖД обновила более 100 км пути

Свердловская железная дорога (СвЖД) в ходе летней путевой кампании обновила всеми видами ремонта более 100 км пути на полигоне СвЖД в Тюменской области и на перегоне Ощепково – Талица Свердловской области, сообщила пресс-служба магистрали. «Работы велись с применением современных технологий и устройств соединения пути»,— подчеркнули в пресс-службе. Было заменено 55 стрелочных переводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одной из первых на СвЖД, где начали устанавливать стрелочные переводы нового образца, стала станция Богандинская. «Они отличаются повышенной износостойкостью и надежностью, при взаимодействии с колесными парами поездов оказывают на них минимальное влияние»,— пояснили на СвЖД.

Полностью были обновлены пути на перегоне Богандинская – Ялуторовск (14,1 км) и на станции Богандинская (1,2 км), проведены ремонтные работы на перегонах Ялуторовск – Заводоуковская (37 км), Кокшаровский – Камышлов (4,1 км), Тобольск – Озеро Абрамовское (8,5 км). Более 15 км пути отремонтировано на перегоне Ощепково – Талица.

За летнюю кампанию выполнена основная часть работ по реконструкции ж/д пути на мостовом переходе через реку Тобол на перегоне Ялуторовск – Заводоуковская. Работы будут продолжены летом 2025 года.

В пресс-службе СвЖД отметили, что предпринимаемые меры позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешенные скорости движения пассажирских поездов до 120 км/ч, грузовых — до 80 км/ч.

Алексей Буров