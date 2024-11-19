В Марий Эл женщину приговорили к 8 годам за убийство дочери

Жительница поселка Юрино признана виновной в убийстве своей дочери и приговорена к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Марий Эл.

Суд признал женщину виновной в убийстве своей дочери в ночь с 1 на 2 августа 2024 года. Установлено, что конфликт между матерью и дочерью произошел на бытовой почве после распития спиртных напитков. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла дочери удар в грудь, от которого потерпевшая скончалась на месте.

Следствием были проведены судебные экспертизы, допросы свидетелей и другие необходимые действия. По ходатайству следователя женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анар Зейналов