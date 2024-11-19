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В Чувашии число пассажиров речных перевозок увеличилось почти в 4 раза

Чувашия значительно увеличила количество пассажиров на речных маршрутах. За последние три года число туристов, использующих водный транспорт, возросло почти в 4 раза, сообщил глава республики Олег Николаев. Об этом он заявил в ходе делового завтрака на XVIII Международном форуме «Транспорт России», передает пресс-служба главы региона.

С 2020 года количество судозаходов на водные маршруты Чувашии увеличилось с 213 до 728, а число пассажиров — с 26,3 тыс. до 102,9 тыс. человек. Это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры, приобретению новых судов «Валдай-45Р» и организации регулярных пассажирских перевозок в сотрудничестве с Татарстаном.

Также стало известно, что Чебоксарский речной порт получит более 4,7 млрд рублей на расширение и строительство новых объектов для обслуживания пассажиров.

Анар Зейналов

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