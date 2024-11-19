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В Мегионе ввели карантин по бешенству животных

В Мегионе (ХМАО — Югра) ввели карантин по бешенству животных, следует из сообщения на сайте ветеринарной службы региона. В ведомстве напомнили, что за нарушение режима карантина граждан ждет штраф от 500 до 1 тыс. руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вакцинация для животных в городе сейчас бесплатна. Специалисты-ветеринары проводят поквартирный обход с целью вакцинации. В рамках обхода было вакцинировано уже 150 животных. Ограничения будут сняты после улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, в октябре карантин по бешенству животных ввели Ханты-Мансийском районе Югры. На территорию урочища Таволжское не допускали посторонних людей, там запретили охоту.

Анна Капустина

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