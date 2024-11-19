Чебоксарский порт планирует получить 4,7 млрд рублей на расширение инфраструктуры

Чебоксарский речной порт планирует получить более 4,7 млрд руб. для модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Средства будут направлены на удлинение пассажирской причальной стенки на 390 метров (с нынешних 426 м) и строительство нового комплекса для обслуживания пассажиров. Работы планируются в период с 2025 по 2028 год.

Комплекс, получивший название «Речной Бульвар», включит в себя вокзал, туристические стойки, торговые точки и кафе. Площадь объекта составит более 21 тыс. кв. м. Проект также предусматривает благоустройство территории вокруг порта и плотины между Чебоксарским заливом и Волгой, а также территории вокруг храма Успения Божией Матери.

В результате реализации проекта пропускная способность порта увеличится в два раза. В настоящее время порт может одновременно принимать не более шести теплоходов, что в этом году привело к тому, что 85 теплоходов не смогли причалить в Чебоксарах.

По итогам навигации 2024 года в Чебоксарах зафиксировано 728 судозаходов и более 103 тыс. пассажиров.

Подробнее о стратегии развития пассажирских перевозок водным транспортом в Чувашии — в материале «Стопроцентное содержание воды».

Анар Зейналов