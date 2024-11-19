В Екатеринбурге возникла давка у миграционного центра

В Екатеринбурге возникло повышенное скопление народа у миграционного центра на ул. Сулимова. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Скопление иностранных граждан в районе дислокации отдела по вопросам миграции связано с повышенным спросом на услуги данного подразделения. В настоящее время отдел работает в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не зафиксировано»,— сообщили в УМВД.

По данным портала Е1, иностранные граждане пытались занять очередь на дактилоскопию, прохождение которой обязательно для получения документов. Очевидцы сообщают, что возле центра с утра собралось несколько десятков человек, в день это число может доходить до сотни.

Анна Капустина