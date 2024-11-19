Прокуратура начала проверку аварийного общежития в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку условий проживания в общежитии на ул. Силикатной, которое находится в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Внимание к проблеме привлекли публикации в СМИ и социальных сетях. Согласно сообщениям, стены и потолок в помещении покрыты плесенью, зданию необходимы ремонт и реконструкция. В зимний период температура в жилых помещениях опускается ниже нормы.

Здание построено в 1976 году, его обслуживает ООО «УК «Урал». В общежитии зарегистрированы 187 граждан. Органы прокуратуры дадут правовую оценку содержания здания управляющей компанией, своемвременности устранения нарушений, а также соблюдению федерального законодательство о санитарно-эпидемиологических нормах в помещениях.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, права граждан будут восстановлены.

Ранее Арамилю выделили более 100 млн руб. на расселение сгоревшего общежития. Пожар в нем случился в феврале 2024 года, в здании проживало 74 семьи.

Анна Капустина