В Казанском аэропорту изъяли 2 кг меда

Специалисты Россельхознадзора изъяли 2 кг домашнего меда у пассажира рейса из Таджикистана в аэропорту Казани. Продукция была без документов и отправлена на уничтожение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрещенный к ввозу мед обнаружили при досмотре багажа пассажиров из Худжанда. Продукт не имел ветеринарных сопроводительных документов и нарушал требования законодательства.

В пресс-службе отметили, что согласно правилам Евразийского экономического союза, ввоз продукции животного происхождения разрешен только в заводской упаковке, при наличии необходимых сертификатов и в объеме не более 5 кг на одно физическое лицо.

В начале ноября в аэропорту «Курумоч» (Самара) у 75 пассажиров, прилетевших из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, изъяли 265 кг запрещенной к ввозу еды.

Анар Зейналов