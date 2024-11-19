Utair к концу октября перевез почти 6 млн пассажиров

Услугами авиакомпании Utair за 10 месяцев 2024 года воспользовались 5982576 человек, сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажиропоток на самолетах вырос на 5,6% относительно того же периода 2023 года и составил 5419577 человек, на 6,7% на вертолетах с 562999 пассажирами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Большинство пассажиров самолетов — 4070320 человек (+2%) — выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны, 1349257 (+18,3%) — для путешествий за рубеж. На вертолетах пассажиропоток вырос на 6,7%.

Самолетами авиакомпании было перевезено 12493 тонны грузов (+7,1%) и 2601 тонна почты (+141,6%). Производственный налет составил 134971 час. С помощью вертолетов перевезли 53734 тонны грузов, налет составил 95071 час.

Напомним, с января по сентябрь Utair перевез 5379776 пассажиров. На самолетах компании полетели 4873059 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Услугами компании для вертолетных рейсов воспользовались 506717 человек — пассажиропоток вырос на 6,3%.

Ирина Пичурина