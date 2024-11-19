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В Прикамье проекты, посвященные СВО, победили в конкурсе губернаторских грантов

В Перми в конкурсе Фонда грантов губернатора победило 38 проектов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Прикамья Дмитрий Махонин, большинство из них связаны с патриотическим воспитанием молодежи и СВО. Инициативы получат более 6 млн руб.

По словам господина Махонина, добровольцы из Краснокамска, Нытвы и Майского продолжат реализовывать проект «Сети для СВОих» — плести маскировочные сети для бойцов. Команда проекта «Время Победы» из Гремячинска будет проводить мероприятия ко Дню Победы. «Это открытые уроки, акции, конкурсы и праздничные мероприятия»,— пояснил глава региона.

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