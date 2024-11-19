РЖД не смогли отменить штраф Пермского УФАС

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее в УФАС поступила жалоба одной из территориальных сетевых организаций на филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго, отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии. К электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого сетевая организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией. Однако ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало.

Пермское УФАС установило, что заявка была оформлена правильно, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Следовательно, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.

За нарушение порядка рассмотрения заявки ОАО «РЖД» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 600 тыс. руб. ОАО «РЖД» пыталось оспорить решение Пермского УФАС в суде. Арбитражный суд города Москвы согласился с выводами антимонопольного ведомства.