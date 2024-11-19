В Казани за сутки произошло 6 ДТП с пострадавшими

В понедельник, 18 ноября, в Казани произошло 195 ДТП, включая 6 аварий с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Среди ДТП — два столкновения, один наезд на стоящее транспортное средство, один наезд на велосипедиста и два наезда на пешеходов.

Также за сутки задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 человека, управлявших автомобилем без прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены 4 гражданина.

Анар Зейналов