Предпринимателей хотят судить за поставку фальсифицированных респираторов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бизнесменов, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, в 2020 году обвиняемые заключили госконтракт на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Пермского края, в рамках исполнения которого направили в больницы региона более 600 тыс. фальсифицированных одноразовых респираторов, причинив региональному бюджету ущерб на сумму более 65 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет казанском бизнесмене Демокрите Манелове и предпринимателе из Челябинска Станиславе Чалкове. В июле этого года они были осуждены Ленинским райсудом Перми за поставку фальсифицированных медицинских халатов и защитной одежды. Господин Чалков был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., господин Манелов отправился в колонию на шесть лет. Последний должен также выплатить штраф 400 тыс. руб.