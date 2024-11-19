Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предпринимателей хотят судить за поставку фальсифицированных респираторов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бизнесменов, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, в 2020 году обвиняемые заключили госконтракт на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Пермского края, в рамках исполнения которого направили в больницы региона более 600 тыс. фальсифицированных одноразовых респираторов, причинив региональному бюджету ущерб на сумму более 65 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет казанском бизнесмене Демокрите Манелове и предпринимателе из Челябинска Станиславе Чалкове. В июле этого года они были осуждены Ленинским райсудом Перми за поставку фальсифицированных медицинских халатов и защитной одежды. Господин Чалков был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., господин Манелов отправился в колонию на шесть лет. Последний должен также выплатить штраф 400 тыс. руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...