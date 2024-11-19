Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:01

Аналитики раскрыли самые высококонкурентные вакансии в Прикамье

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru определили вакансии, по которым в Прикамье в ноябре наблюдалась самая высокая конкуренция среди соискателей. Выяснилось, что максимальный конкурс достиг 220 резюме на вакансию по профессиональной роли директора юридического департамента. В регионе по этой специальности была открыта лишь одна вакансия. Конкурс ней в 220 резюме превосходил здоровый уровень конкуренции на рынке труда (норма 4,0–7,9 резюме на вакансию).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность журналиста, корреспондента, с соотношением 219 резюме на вакансию. Потребность в таких кадрах тоже ограничена, сейчас в Пермском крае открыто лишь одно такое предложение о работе.

Также в топ-20 высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии, в том числе финансовый контролер (180 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (151), операционный директор (142), гейм-дизайнер (99), продуктовый аналитик (97), казначей (87), режиссер, сценарист (69), PR-менеджер (63,6) и другие.

Руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко обратила внимание, что все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда: количество таких вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. «Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме, даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии»,— отметила Лилия Эсауленко.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...