Аналитики раскрыли самые высококонкурентные вакансии в Прикамье

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru определили вакансии, по которым в Прикамье в ноябре наблюдалась самая высокая конкуренция среди соискателей. Выяснилось, что максимальный конкурс достиг 220 резюме на вакансию по профессиональной роли директора юридического департамента. В регионе по этой специальности была открыта лишь одна вакансия. Конкурс ней в 220 резюме превосходил здоровый уровень конкуренции на рынке труда (норма 4,0–7,9 резюме на вакансию).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность журналиста, корреспондента, с соотношением 219 резюме на вакансию. Потребность в таких кадрах тоже ограничена, сейчас в Пермском крае открыто лишь одно такое предложение о работе.

Также в топ-20 высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии, в том числе финансовый контролер (180 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (151), операционный директор (142), гейм-дизайнер (99), продуктовый аналитик (97), казначей (87), режиссер, сценарист (69), PR-менеджер (63,6) и другие.

Руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко обратила внимание, что все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда: количество таких вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. «Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме, даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии»,— отметила Лилия Эсауленко.

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