Скончалась бывший директор пермского зоопарка Людмила Кардашова

18 ноября скончалась Людмила Кардашова, бывший директор пермского зоопарка. О смерти госпожи Кардашовой сообщили на странице зоопарка Вконтакте. «Она отдала пермскому зоопарку всю свою трудовую жизнь. Пришла в зоопарк молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-ые годы прошлого столетия. Затем возглавила зоопарк. На ее годы пришлись не самые легкие годы», - написали в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Пермского зоопарка Фото: ВК Пермского зоопарка

Людмила Кардашова начала работу в зоопарке с должности замдиректора в 1987 году. Под ее руководством были построены новые и реконструированы старые вольеры, восстановлен бывший жилой двухэтажный дом под «Акватеррариум». Людмила Кардашова принимала участие в работе по проектированию нового зоопарка на Нагорном. Покинула должность директора в 2018 году.

ОБНОВЛЕНО: Прощание с Людмилой Кардашовой пройдет 21 ноября в 13:00, по адресу: ул.Плеханова, 39а (церковь Св.Иоанна)