Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончалась бывший директор пермского зоопарка Людмила Кардашова

18 ноября скончалась Людмила Кардашова, бывший директор пермского зоопарка. О смерти госпожи Кардашовой сообщили на странице зоопарка Вконтакте. «Она отдала пермскому зоопарку всю свою трудовую жизнь. Пришла в зоопарк молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-ые годы прошлого столетия. Затем возглавила зоопарк. На ее годы пришлись не самые легкие годы», - написали в сообщении.

Фото: ВК Пермского зоопарка

Фото: ВК Пермского зоопарка

Людмила Кардашова начала работу в зоопарке с должности замдиректора в 1987 году. Под ее руководством были построены новые и реконструированы старые вольеры, восстановлен бывший жилой двухэтажный дом под «Акватеррариум». Людмила Кардашова принимала участие в работе по проектированию нового зоопарка на Нагорном. Покинула должность директора в 2018 году.

ОБНОВЛЕНО: Прощание с Людмилой Кардашовой пройдет 21 ноября в 13:00, по адресу: ул.Плеханова, 39а (церковь Св.Иоанна)

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...