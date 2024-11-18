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Коммерсантъ FM
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«Флагман линейки получился отличным»

Александр Леви — о Samsung Galaxy Watch Ultra

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о технических характеристиках устройства и о том, корректно ли сравнивать его с Apple Watch Ultra.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

При тестировании умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra порыв прямого сравнения с Apple Watch Ultra, конечно, возникает. Что при этом является большим драйвером, сказать трудно — конкуренция вендоров сама по себе, общий индекс в названии и статус в линейке устройств либо увольнение топ-менеджеров мобильного подразделения Samsung за одобрение дизайна смарт-часов, который привел к спорам в компании о плагиате Apple.

По моим наблюдениям, наиболее очевидные сходства Galaxy Watch Ultra с «яблочным» продуктом укладываются в близкий цвет и мотивы дизайна сменных ремешков. Сами же часы перепутать можно только специально. У флагмана Samsung форма дисплея, вписанного в почти квадратный корпус, круглая. У «яблочных» же Ultra экран вместе с телом прямоугольные с закругленными краями. Неоспоримое сходство лишь в том, что эта пара умных часов наилучшим образом раскрывает свои функции вместе со смартфонами своего бренда. Универсальности подключения не хватает и там, и там.

Внешне Samsung Galaxy Watch Ultra симпатичны в любом из трех вариантов корпуса: белые, серые, черные. Опознать титан в металлическом теле на глаз непросто, но чувство надежности и крепости сборки заметно компенсирует сапфировое стекло с обеих сторон. Часы имеют приятный ощутимый вес и практически не собирают отпечатки пальцев. За полуторадюймовым Super AMOLED-дисплеем упакован 3-нм процессор Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Есть поддержка eSIM, что лично я нахожу одним из самых полезных решений для умных часов. Любители спорта, которым важно быть на связи, но при этом ради меньшего веса не хочется брать с собой смартфон, точно оценят эту возможность. Работают часы на привычной глазу оболочке One UI 6, с базой на Android Wear OS 5. Среди массы обязательных для флагманских смарт-часов функций здоровья и спортивных программ натуральный восторг вызвал «Мультиспорт». В нем можно запускать совмещенные тренировки, например, для триатлона, дуатлона, акватлона или же создавать собственные сценарии.

Если допустить, что разработчики Samsung и правда хотели скопировать что-то из Apple Watch Ultra, то первым делом стоило подсмотреть, что элемент, имитирующий колесико завода часов, должен вращаться. А также хотелось бы более быструю по времени зарядку. В остальном флагман линейки Galaxy Watch получился отличным.

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