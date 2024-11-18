Свыше 64% расходов бюджета Тюменской области направят на социальную сферу

Доля расходов бюджета Тюменской области на социальную сферу в 2025 году составит 64,4%, сообщил в telegram-канале губернатор Александр Моор. В проекте бюджета на 2024 год она изначально составляла 54%. «Это расходы, которые обеспечивают исполнение всех принятых на себя регионом социальных обязательств и развитие нашей социальной инфраструктуры — строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта»,— подчеркнул господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, расходы бюджета в 2025 году запланированы на уровне 303 млрд руб., доходы — около 262 млрд руб. Дефицит составит около 41 млрд руб. «Источниками покрытия дефицита всегда являются остатки средств областного бюджета, которые переходят с предыдущего года. Кроме того, для этого могут использоваться банковские кредиты и размещение облигационных займов»,— уточнил господин Моор.

Тюменский губернатор пояснил, что при формировании проекта бюджета региональные власти основываются на консервативном сценарии при планировании доходов. Александр Моор рассказал, что основной налог, который формирует областной бюджет, — налог на прибыль организаций. «Его доля на 2025 год составляет порядка 65%. Вторым по объему и по доле является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2025 году его доля составит немногим более 19%»,— рассказал глава региона.

Господин Моор напомнил, что в 2025 году будет действовать в среднем высокая ключевая ставка Центробанка России. «Это говорит о том, что заемные средства для предприятий будут дороже, чем это было в 2024 и в 2023 годах. Данный фактор может повлиять на снижение общей прибыли предприятий и, соответственно, вызвать некоторое снижение налога на прибыль. Поэтому мы планируем в 2025 году объем поступления по налогу на прибыль несколько ниже»,— написал Александр Моор. По его словам, поступления от НДФЛ должны вырасти, исходя из прогнозных темпов роста средних зарплат.

Проект бюджета на 2025 год рассмотрен Тюменской областной думы в конце ноября.

Алексей Буров