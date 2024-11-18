Бастрыкин заинтересовался нарушением прав 400 многодетных семей в Тобольске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав 400 многодетных семей, получивших земельные участки в Тобольске (Тюменской области), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году семьям предоставили участки земли в лесной местности в мкр. «Усадьба». К участкам не были оборудованы подъездные пути, а сами они были непригодны для использования. Жители многократно обращались в администрацию, но ситуация не изменилась.

Внимание СК к проблеме привлекли сообщения в СМИ и публикации в социальных сетях. Следственное управление ведомства в Тюменской области начало проверку по факту нарушения прав. Руководителю регионального ведомства Александру Кублякову необходимо предоставить доклад по итогам проверки.

Анна Капустина