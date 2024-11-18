Из Екатеринбурга появятся прямые перелеты в Горно-Алтайск

С 21 ноября авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Перелеты планируются дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Время в пути составит чуть более 2,5 часов, уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейсы будут выполнять самолеты Superjet 100. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 8:20 (6:20 мск), из Горно-Алтайска самолет будет вылетать в 13:50 (9:50 мск). Стоимость билетов составит около 5 тыс. руб.

Ранее в аэропорту Кольцово сообщили о запуске рейсов из Екатеринбурга в китайский Хайнань. Осуществлять перелеты с 23 ноября будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Валерия Шестопалова