В Екатеринбурге с загоревшейся крыши поликлиники спасли человека

В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение кровли поликлиники №2 на ул. Братьев Быковых, сообщили в МЧС России. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек, одного человека пожарные спасли с кровли здания. Площадь пожара достигала 300 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Официальных данных о пострадавших пока нет, по информации корреспондента «Ъ-Урал» с места происшествия, двоих человек увезли на автомобилях реанимации. Предварительно причиной возгорания стали ремонтные работы, при которых рабочие использовали газ на крыше, из-за чего загорелся утеплитель.

По данным прокуратуры Свердловской области, медицинскую помощь оказывают одному из работников, который проводил ремонт кровли. Ведомство проверит причины возгорания, на место выехал прокурор Железнодорожного района Владимир Курочкин. Как сообщили в свердловском минздраве, пациентов и медицинский персонал эвакуировали из здания, прием прекращен. Корреспондент «Ъ-Урал» сообщает, что часть людей эвакуировалась через окна здания.

Анна Капустина, Мария Шараева