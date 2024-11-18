В центре Екатеринбурга загорелось здание поликлиники на ул. Братьев Быковых

В Екатеринбурге возникло возгорание в поликлинике №2 на ул. Братьев Быковых. Информацию об этом подтвердили в в Свердловском МЧС. Вблизи располагается ЦГБ (центральная городская больница) №3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу, на место выехала пожарно-спасательная бригада. Других данных, в том числе о ходе эвакуации и пострадавших, в ведомстве пока нет. По сообщениям в соцсетях, горит крыша здания, люди эвакуируются из здания самостоятельно до прибытия спасателей через выходы и окна.

Анна Капустина