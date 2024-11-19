Набрали вес за праздники? Не стоит так уж сильно беспокоиться!

Торты, пирожные, печенье, конфеты… Джошуа Уокер может себе все это позволить в праздники. И не будет волноваться, что растолстеет: как праздники кончатся, он вернется к свой обычной диете и физическим упражнениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

«Если бабушка испекла яблочный пирог в мою честь, а я на него просто смотрю — это нехорошо, со всех сторон, лучше съесть кусочек,— объясняет Уокер,— это мне не повредит. А какое наслаждение — сладкая и жирная еда! Праздник должен быть праздником!»

По данным нового опроса Orlando Health (некоммерческая медицинская компания, объединяющая несколько больниц и научных институтов в Орландо, штат Флорида, США), 39% американцев беспокоятся, что изменяют привычкам здорового питания во время праздников и наберут лишний вес. Но диетологи уверены, что нужно следовать примеру Джошуа Уокера: спокойно лакомиться сладостями и не забывать, что это удовольствие — только для праздников.

Сара Рим — одна из таких диетологов, она работает в Центре профилактики Orlando Health: «Праздники редко, и я даже советую потакать себе, съедать любимые блюда, готовить по старинным рецептам, где много жира и сахара. Это не повлияет на ваше здоровье и не нарушит ваших здоровых привычек. Пациенты куда больше страдают от стресса, вызванного боязнью набрать вес, чем собственно от набора веса в праздники».

Опрос показал, что люди часто оказывают сами себе медвежью услугу, чрезмерно ограничивая праздничные излишества.

Около 25% людей считают, что им следует пропускать приемы пищи, чтобы сэкономить калории перед праздничными встречами, но это просто увеличивает вероятность того, что они съедят слишком много, считает Сара Рим: «Гораздо проще принимать более здоровые решения, когда вы не голодны. Легкий прием пищи, включающий в себя белок и клетчатку, перед вечеринкой поможет вам чувствовать себя сыто и делать осознанный выбор в отношении того, что вы едите».

Около трети (33%) людей считают, что им нужна «детоксикация» после наслаждения праздничными угощениями. Эта практика мало того что неэффективна, она еще и угрожает здоровью. «Мы не можем на самом деле очистить организм от так называемых токсинов, которые получаем с пищей,— продолжает она.— Здоровые печень и почки и так отлично справляются с выведением токсинов».

Жесткие диеты могут лишить нас не лишних, а необходимых калорий, а попытка «прочистить кишечник», каким бы способом мы ни пытались это сделать, нарушает здоровый микробиом человека.

«Ни одна диета или здоровая привычка не будет успешной в долгосрочной перспективе без небольшой гибкости»,— считает Сара Рим.

По материалам Orlando Health.

Ольга Грибова