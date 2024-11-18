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Пьяный водитель «Пежо» съехал по ступенькам в подземный переход в Сочи

В воскресенье, 17 ноября, в Сочи 67-летний водитель автомобиля «Пежо» заехал в подземный пешеходный переход на улице Войкова. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Вчера около 19:00 на улице Войкова водитель легкового автомобиля «Пежо» не справился с управлением и съехал по ступенькам в подземный переход. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции курорта. При проверке состояния водителя выяснилось, что нарушитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование 67-летний автомобилист отказался.

Нарушителя доставили в отдел полиции Центрального района Сочи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Мария Удовик

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