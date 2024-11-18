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В Ростовской области назначено 17 новых судей

Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в Ростовский областной суд и 13 судей в районные и городские суды. Указ размещен на официальном интернет-портале правовых актов.

Судьями Ростовского областного суда стали Лилия Полищук, Николай Смирнов, Екатерина Хижняк и Юлия Чернобай. Двое судей назначены в районные суды Ростова: Людмила Иванченко в Кировский районный суд, Олеся Тытюкова —- в Пролетарский. В Новочеркасский городской суд назначены Юлия Нейжмак и Татьяна Белашова; в Таганрогский городской суд —Раиса Колесникова; в Азовский городской суд — Анна Ковалева; в Зерноградский районный суд — Асият Салпагарова; в Зимовниковский районный суд — Ирина Скрипникова; в Миллеровский районный суд — Екатерина Обухова. Четверо судей назначены в Шахтинский городской суд: Даниэла Амирова, Елена Василенко, Владимир Пыхтин и Юлия Яковлева.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», семь председателей судов и трое федеральных судей ушли в отставку. В том числе свои посты покинули председатель Ворошиловского районного суда Ростова Дмитрий Григорьев, председатель Кировского районного суда Ростова Али Хайбулаев и двое судей Ростовского областного суда.

Ева Китаева

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