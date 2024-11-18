Юрий Башмет проведет XVII Зимний фестиваль искусств в Сочи

Художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет встретился с главой Сочи Андреем Прошуниным для обсуждения предстоящего Зимнего международного фестиваля искусств. Встреча состоялась после выступления оркестра в Зимнем театре, где музыканты исполнили произведения Франца Шуберта, Альфреда Шнитке и Дмитрия Шостаковича, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Поздравил маэстро с очередным успешным проектом и поблагодарил за вклад развитие культуры на нашем южном курорте. На встрече с Юрием Абрамовичем обсудили Зимний международный фестиваль искусств, в следующем году он традиционно стартует в середине февраля и, определенно, украсит событийную афишу города»,— отметил господин Прошунин.

Коллектив выступил в обновленном составе после очередной ротации исполнителей, которая проводится каждые два года на конкурсной основе. В 2024 году оркестр, созданный в 2012 году, получил федеральный статус решением Правительства РФ.

Зимний международный фестиваль искусств проводится в Сочи с 2008 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и городской администрации.

Вячеслав Рыжков