Прокуратура в Сочи нашла нарушения в обеспечении жителей водой

После вмешательства прокуратуры в Сочи устранили нарушения в сфере ЖКХ. Надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе проверки выявлены нарушения нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами (холодное водоснабжение). В настоящее время водоснабжение в селе Верхний Юрт Хостинского района Сочи восстановлено в полном объеме»,— рассказали в прокуратуре.

После выявления нарушений директору МУП «Водоканал» внесли представление, нарушения устранили. В отношении должностного и юридического лиц (в прокуратуре не уточнили, каких именно) возбудили административные дела по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Суд назначил штрафы на 30 тыс. руб., их уже оплатили.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее прокуратура курорта помогла пенсионерке, которая более девяти лет числилась умершей. Прокуратура подала иск об аннулировании записи о смерти.

Вячеслав Рыжков