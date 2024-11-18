Мэрия Уфы разрешила ФЖС проектировать территорию за ГКБ №18

Администрация Уфы разрешила ГУП «Фонд жилищного строительства» подготовить проекты планировки и межевания территории, ограниченной городскими лесами, железной дорогой и ГКБ №18. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Площадь участка 13 га. Согласно генплану Уфы, территория проектирования расположена в трех зонах: многофункциональной общественно-деловой, транспортной инфраструктуры и рекреационного назначения.

Планировочную документацию застройщик должен будет разработать в течение полутора лет с момента получения градостроительного задания. Проведения общественных обсуждений по проекту не требуется, однако его рассмотрят на градостроительном совете в мэрии.

По данным Rusprofile, ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» зарегистрировано в Уфе в 2004 году. Учредителями предприятия выступают министерство земельных и имущественных отношений и министерство строительства Башкирии. Уставный капитал — 89,4 млн руб. Предприятие — крупный госзаказчик строительства жилых и нежилых объектов. В 2023 году выручка составила 297 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.

Наталья Балыкова