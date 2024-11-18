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Суд рассмотрит дело о хищении земель Сочинского нацпарка

Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело в отношении члена и руководителя садоводческого товарищества в Сочи, которые обвиняются в хищении участка земель Сочинского национального парка сообщает пресс-служба ведомства.

По информации надзорного органа, в 2015 году один из фигурантов незаконно завладел землями нацпарка, представив директору СТ подложное свидетельство о праве наследования и нотариальную доверенность. Позже он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Второй обвиняемый, руководитель садоводчества, был по совместительству главой риэлторского агентства. Незаконный вывод земель из нацпарка ему помогали организовывать знакомые в местных органах власти.

Дмитрий Ковалевский

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