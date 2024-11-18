Больше всего средств челябинцы тратят на еду и жилье

Для 62% респондентов из Челябинской области самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. В целом по стране этот показатель находится на уровне 56%. Среди представителей разных профессиональных сфер на первом месте расходов еда — у HR-специалистов (67% из них), маркетологов и бухгалтеров (по 61%), сообщает Hh.ru.

Практически треть заработка (30%) у челябинцев уходит на оплату аренды жилья и ипотеки. В целом по стране этот показатель равен 37%. Чаще всего данный вариант выбирали представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (54%) и «Высший и средний менеджмент» (51%). Столько же местные жители тратят и на выплату иных кредитов. Среднероссийские значения — 31%. Преимущественно 30% доходов отдают на выплату займов специалисты розничной торговли (42%) и сотрудники сферы продаж (37%).

Значительно реже среди больших статей затрат называли коммунальные расходы (27%), затраты на транспорт или автомобиль (10%), детей, досуг и отдых, лечение и лекарства (по 7%), одежду и обувь, а также уход за собой, в том числе фитнес, массаж, салоны красоты (по 5%), образование (2%).

Виталина Ярховска