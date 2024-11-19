Новости с подиумов

Зима уже очень близко, а значит, пришло время обратиться к подиумным показам недель моды, чтобы разобраться, какие тренды будут наиболее актуальны в этом сезоне. Костюмы, ткани и принты собрали главные веяния сезона осень-зима 2024/2025.

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Фактурные ткани

Ворсистый экомех, пайетки, овчина, плюш — в этом сезоне можно дать себе полную свободу и выбирать самые фактурные ткани для своего гардероба. Правда, ходить в подобных материалах каждый день будет сложно, за исключением разве что плюшевого пальто — из него вылезать не захочется никогда. При этом громко одеться на вечеринку или мероприятие точно стоит: подиумы активно рекламируют яркие и запоминающиеся образы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Givenchy, Valentino, Dries Van Noten

Givenchy, Valentino, Dries Van Noten



Apres ski

Мода лыжных курортов и зимний сезон уже давно идут рука об руку. Свитеры крупной вязки с традиционными узорами — отличный выбор, если образу нужен трикотажный акцент. Принты с оленями можно оставить рождественским комедиям — в этом году лучше отдать предпочтение традиционным геометрическим принтам, и для этого совершенно необязательно ехать на горнолыжный курорт. С другой стороны — а почему бы и нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран №21, Veronica Beard, Officine Generale

№21, Veronica Beard, Officine Generale



Животный принт

Леопардовый принт за несколько лет настолько плотно захватил всевозможные списки трендов, что сезон за сезоном он в них и доминирует. Этой зимой можно позволить себе чуть больше свободы и добавить к нему принты других животных, например зебры. В конце концов, вещь под леопард уже давно есть у любой уважающей себя модницы — можно выделиться из этой толпы чем-то еще более ярким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Isabel Marant, Dior, Zimmermann

Isabel Marant, Dior, Zimmermann



Банты и ленты

Женственные образы не только прерогатива летнего сезона, когда сарафаны и невесомые ткани подчеркивают линии. В этот осенне-зимний сезон дизайнеры рекомендуют обратиться к самым невинным украшениям — бантам. Valentino представляет более готическую версию с платьем из прозрачного материала, тогда как Prada обращается к пастельным тонам и делает миниатюрные бантики его главным украшением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Prada, Valentino, JW Anderson

Prada, Valentino, JW Anderson



Костюмы

Брючные костюмы давно перестали быть альтернативой платьям и юбкам. Приталенные пиджаки с широкими брюками или, наоборот, оверсайз-модели с широкими плечами — в этом сезоне можно позволить себе любой из вариантов: все они будут смотреться уместно. К тому же, если в мужском гардеробе есть правила относительно черных костюмов (они подходят далеко не всегда), в женском гардеробе этих правил нет — выбор цвета зависит только от личных предпочтений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Kenzo, Stella McCartney, Schiaparelli

Kenzo, Stella McCartney, Schiaparelli



Илья Петрук