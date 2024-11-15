«Играть в полноги россияне вряд ли себе позволят»

На матч сборных России и Брунея продано более 30 тыс. билетов. Стадион «Краснодар», на котором пройдет встреча, вмещает около 35 тыс. человек. Столь пристальное внимание к игре с не самым сильным соперником можно объяснить тем, что главная команда страны не появлялась в городе с 2017 года. Болельщики увидят множество забитых мячей, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О футбольной сборной Брунея почти ничего неизвестно, слишком уж слабенькая эта команда. Например, трансферная стоимость ее игроков составляет €1 млн, то есть практически каждый футболист российской сборной может прикупить всю команду соперников без особого удара по бюджету. Претензий к РФС по поводу уровня соперника масса. Сарказма перед предстоящей игрой хватает как в соцсетях, так и в крупных спортивных СМИ. Не упустил возможность выпустить сою критическую стрелу в адрес организаторов и скандальный Артем Дзюба:

«Ребятам интересно приезжать и играть с Брунеем? До смешного нельзя доводить, должно быть все профессионально».

Досада по поводу того, что Валерий Карпин не дает Артему побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную, чувствуется. Но и без Дзюбы в нашей команде есть кому отправлять мячи в сетку. Из нападающих вызваны Константин Тюкавин из «Динамо», Тамерлан Мусаев из ЦСКА и Федор Чалов из греческого ПАОК. Что касается легионеров, то, кроме Чалова, в сборной появился Алексей Миранчук из заокеанской «Атланты». В любом случае голов должно быть много. Играть в полноги на заполненной почти до отказа домашней арене россияне вряд ли себе позволят. По крайней мере, все, кого журналисты мучили вопросами о мотивации, отвечали примерно одно и то же. Четче остальных свои мысли по этому поводу сформулировал Иван Обляков:

«Когда за сборную играешь, я думаю, лишний раз не нужно напоминать о мотивации. Она всегда есть у любого футболиста. Каждый хочет оказаться здесь и играть, представлять свою страну, выигрывать».

Главного тренера сборной РФ про уровень соперника, конечно, тоже спрашивали. Предложения сыграть с различными клубами звучали. Сдерживая эмоции, Валерий Карпин ответил представителям прессы так:

«Сила соперника важна. Понятно, что мы будем все счастливы, если их будет больше, таких как Сербия или, допустим, Камерун. Но что есть, то есть, для подготовки к матчам. Да, можно сыграть и с хорошим сильным клубом. Но в нынешних условиях надо играть со сборными, пускай не самого сильного качества».

В том, что сейчас Россия играет с Брунеем, нет ничего страшного, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Были бы в отборочных у нас Сан-Марино и Лихтенштейн, что теперь с ними не играть что ли? Нет, надо играть, показывать мастерство, забивать и радовать болельщиков. Потому что за эту команду болеет вся Россия, все болельщики футбола, независимо от клубных пристрастий. И все-таки сборная — это лицо страны, поэтому, конечно же, хочется, чтобы она побеждала и радовала нас голами».

Предстоящий матч с Брунеем точно будет результативным. Пока рекорд российской сборной по забитым мячам — девять. Именно столько команда отправила в ворота оппонентов из Сан-Марино. И в матче с Брунеем при серьезной поддержке трибун этот рекорд вполне может пасть. Особенно если вспомнить, что соперники будут играть далеко не самым сильным составом и уже получали от Гонконга унизительные 0:10. Следующую победу команда Карпина одержит 19 ноября. В этот день запланировано эпичное противостояние со сборной Сирии в Волгограде. Обе встречи в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

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