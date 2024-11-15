Полпред Жога обсудил с главой СПЧ Фадеевым развитие гражданского общества

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога во время рабочей встречи обсудил с советником президента РФ, председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым развитие гражданского общества. В частности, речь шла о механизмах повышения эффективности взаимодействия между государственными структурами и общественными организациями, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (слева) и Валерий Фадеев (справа)

Фото: пресс-служба полпредства в Уральском федеральном округе Артем Жога (слева) и Валерий Фадеев (справа)

Фото: пресс-служба полпредства в Уральском федеральном округе

Артем Жога и Валерий Фадеев обсудили соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции и ветеранов. Кроме того, они затронули вопросы миграционной политики и защиты граждан от финансового мошенничества.

Подобную встречу с главой СПЧ Фадеевым провел и губернатор Евгений Куйвашев. По словам Валерия Фадеева, Свердловская область — интенсивно развивающийся регион, где права человека соблюдаются в том числе за счет постоянного улучшения качества жизни уральцев. В свою очередь, глава региона рассказал о работе в регионе уполномоченных по правам человека и ребенка.

Валерий Фадеев выразил готовность к дальнейшему развитию совместной работы в УрФО.

Полина Хабарова