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Участок трассы Тюмень — Омск закроют 15 ноября на полчаса

Сегодня, 15 ноября, на 28 км автомобильной дороги Тюмень — Омск планируют закрыть движение транспорта с 10:00 до 10:30, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Объезд возможен по автомобильной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать наряды ДПС.

Напомним, в октябре в Тюменской области ограничивали движение на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, это было связано с перевозкой крупногабаритного груза.

Ирина Пичурина

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