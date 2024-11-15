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Интерес тюменцев к новогодним турам вырос в 3,5 раза в 2024 году

Жители Тюмени покупают новогодние туры за границу и города России в 3,5 раза чаще, чем на праздничные дни в 2023 году, передает «РБК-Тюмень» со ссылкой на аналитиков «Слетать.ру».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольший интерес у тюменцев вызывают Таиланд, на который пришлось 25,5% от всего объема продаж, и Египет с продажами туров в 21%. В России планируют отдыхать 19% купивших туры, далее следуют ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%), Китай (4%), Шри-Ланка (2,7%), Куба (2,4%), Абхазия (2%), Мальдивы (1,8%). При этом спрос на путешествия в Египет вырос в 12,5 раза, в Таиланд — в пять раз, в ОАЭ — 2,7 раза, в Турцию — в 1,9 раза, к поездкам по России — в 1,7 раза.

Как отметили эксперты, в прошлом году Россия была на первом месте (39,2%), на втором — Таиланд (16,5%), на третьем — ОАЭ (13,6%).

Напомним, тюменский аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание с 27 октября. Рейсы по курортным направлениям включают полеты в Сочи, Минеральные воды, Махачкалу, сохраняются рейсы в крупные города России. Red Wings обеспечит рейсы на Пхукет и Шри-Ланку, Azur Air и Air Cairo будут выполнять чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. Рейсы в страны СНГ будут включать Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Ирина Пичурина

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