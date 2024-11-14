Холдинг «Т-Технологии» (бывший «ТКС-Холдинг») обновил биржевой тикер. Теперь торги акциями группы будут проводиться на Московской бирже под тикером «Т». Это первый в России биржевой тикер из одной буквы. Обновление в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября.

РЖД направит дополнительно 20 млрд руб. на повышение заработных плат в регионах, заявил замгендиректора компании Дмитрий Шаханов. По его словам, это «беспрецедентное» решение принято на фоне нехватки кадров. Компании не хватает более 2,5 тыс. машинистов, основной дефицит рабочей силы приходится на Восточный полигон.

Дивиденды «Татнефти» за третий квартал могут составить 17,39 руб. на акцию, такую рекомендацию дал совет директоров. Это ниже ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали дивиденды на уровне около 24 руб. Решение должны утвердить акционеры на собрании 19 декабря.