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Коммерсантъ FM
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«За всем этим стоит желание сэкономить»

Дмитрий Гронский — о тачскринах в автомобилях

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как меня отношение производителей и водителей к физическим кнопкам управления в салоне.

Фото: Hyundai

Фото: Hyundai

Кто-то из коллег пошутил, что еще немного, и приборная панель с не нарисованными на экране, а с самыми настоящими, физическими стрелками будет опцией за дополнительную плату в дорогих автомобилях. Мода последних лет, которую мы наблюдаем на новых китайских машинах, — управление всеми опциями доверять огромному «iPad», водруженному на центральную консоль. Это такая «служба одного окна». Нужно настроить зеркала, включить подогрев сидений, включить фары — для всего этого копайся в меню. Тем, кого это бесит, скажу, что Tesla пошла еще дальше, интегрировав в экран рычаг переключения передач.

Помню, лет десять назад шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер говорил, что кнопки в машине — это круто, что любимой его игрушкой в детстве был отцовский радиоприемник Grundig — столько у него было всяких блестящих тумблеров, которыми было так приятно щелкать. Но посмотрите современные Mercedes-Benz — это тоже такое царство тачскринов. Есть, правда, автомобильные марки, которые считают, что то, что происходит сегодня, — явный перебор, и потихоньку возвращают в салоны своих автомобилей физические органы управления. Например, в последних моделях Toyota и Hyundai больше кнопок, чем в тех же моделях предыдущего модельного года.

Как сказали представители Hyundai, это решение стало результатом работы в многочисленных фокус-группах. Клиенты высказывали раздражение из-за того, что по любому поводу теперь надо отвлекаться от дороги, что небезопасно, и тыкать пальцем в тачскрин. Физические же ручки или кнопки всегда находятся на одном и том же месте, и водитель способен нащупать их не глядя, только за счет так называемой мышечной памяти.

Но есть еще один момент, в котором автопроизводители вам никогда не признаются: чем меньше в салоне кнопок, клавиш, крутилок и тому подобного, тем автомобиль дешевле в производстве. Именно поэтому любая автомобильная компания заинтересована в том, чтобы убедить покупателя: управление через тачскрин — это круто. Хотя на самом деле за всем этим стоит просто ее желание сэкономить.

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