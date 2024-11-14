На Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломерации приходится 85% ВРП Татарстана

На Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломерации приходится 85% валового регионального продукта Республики Татарстан. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании форума «Ребус 2024», проводимого в рамках форума «РОСТКИ».

Рустам Минниханов отметил, что на территории Казанской, Камской и Альметьевской агломераций проживает более 3 млн человек, что составляет около 77% от общего населения республики.

Раис Татарстана добавил, что республика является первым регионом России, который заявил о значимости агломераций для экономического роста, а сам агломерационный подход заложен в стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года.

Влас Северин