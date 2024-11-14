В Казани в ходе преследования водитель без прав сбил 90-летнюю женщину

В Казани водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» в ходе преследования инспекторами ДПС сбил местную жительницу, которой около 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Инцидент произошел 12 ноября, когда 26-летний водитель «Ниссана» не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке. Инспекторы ДПС решили остановить мужчину. В ходе преследования во дворе дома 94 на ул. Фучика водитель сбил пенсионерку и скрылся в подъезде дома. Женщина ушла с места ДТП в неизвестном направлении. Водителя задержали 13 ноября напротив дома 6 по ул. П. Полушкина.

Полиция установила, что 26-летний мужчина никогда не имел водительского удостоверения.

В отношении задержанного составили 6 протоколов об административных правонарушениях за:

управление автомобилем без прав;

нарушение правил маневрирования;

движение во встречном направлении;

непредоставление преимущества пешеходам;

нарушение правил остановки;

невыполнение требования полицейских об остановке.

Диана Соловьёва