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В Казани в ходе преследования водитель без прав сбил 90-летнюю женщину

В Казани водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» в ходе преследования инспекторами ДПС сбил местную жительницу, которой около 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Инцидент произошел 12 ноября, когда 26-летний водитель «Ниссана» не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке. Инспекторы ДПС решили остановить мужчину. В ходе преследования во дворе дома 94 на ул. Фучика водитель сбил пенсионерку и скрылся в подъезде дома. Женщина ушла с места ДТП в неизвестном направлении. Водителя задержали 13 ноября напротив дома 6 по ул. П. Полушкина.

Полиция установила, что 26-летний мужчина никогда не имел водительского удостоверения.

В отношении задержанного составили 6 протоколов об административных правонарушениях за:

  • управление автомобилем без прав;
  • нарушение правил маневрирования;
  • движение во встречном направлении;
  • непредоставление преимущества пешеходам;
  • нарушение правил остановки;
  • невыполнение требования полицейских об остановке.

Диана Соловьёва

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