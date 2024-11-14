В Чувашии оштрафовали компанию речного транспорта из-за нарушений безопасности

В Чебоксарах оштрафовали организацию речного транспорта за нарушения охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Чувашская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что работников предприятия не обеспечивали средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных факторов производства.

Транспортный прокурор внес представление на руководителя предприятия. Нарушения устранили, работников обеспечили средствами защиты.

Государственная инспекция труда привлекла руководителя организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Должностному лицу назначили штраф более 20 тыс. руб.

Диана Соловьёва