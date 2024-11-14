Житель Уфы обвиняется в убийстве 90-летней пенсионерки

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем, человека, находящегося в беспомощном состоянии (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры республики и регионального управления СКР.

По версии следствия, фигурант уголовного дела в сентябре—октябре 2023 года ухаживал за 90-летней пенсионеркой, приносил ей продукты и выполнял другие бытовые поручения, за что женщина платила ему деньги. За это время обвиняемый несколько раз украл найденные в квартире деньги — в общей сложности более 25 тыс. руб.

Впоследствии отношения между фигурантом уголовного дела и пенсионеркой испортились. 26 октября прошлого года обвиняемый в состоянии опьянения пришел к пенсионерке и попросил у нее деньги. Женщина отказалась, произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку ножом, ранения были смертельными. После этого фигурант уголовного дела забрал кошелек с 4 тыс. руб. и ушел. Тело спустя два дня нашла соседка, зашедшая проведать бабушку.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками отследили подозреваемого по камерам видеонаблюдения, установили его личность и задержали.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова