Из Екатеринбурга в Курскую область отправили 10 тонн гуманитарной помощи

В Курскую область из Екатеринбурга отправилась фура с 10 тоннами гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов украинской армии жителям, которую собрали правительство Свердловской области, уральский бизнес, депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев и активисты его волонтерского центра, сообщили в пресс-службе депутата.

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Волонтеры центра сформировали более 600 коробок, в которых отправили теплые детские вещи, постельное белье, обувь, шапки, продукты питания, на закупку всего необходимого Алексей Вихарев направил 650 тыс. руб. «Становится холодно, зимняя одежда очень нужна. Ребята из моего Волонтерского центра на протяжении нескольких дней разбирали вещи, раскладывали их в коробки, загружали в фуру. Поделимся частичкой нашего тепла с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации!»,— прокомментировал депутат.

Ранее Алексей Вихарев и волонтеры отправили более 12 тонн гуманитарной помощи с одеждой и необходимыми предметами быта для мирных жителей, а также квадрокоптеры для военных. Кроме того, оказывается помощь бойцам, вернувшимся со специальной военной операции (СВО): так, артиллерист Александр Бурдуков, потерявший ногу и части рук во время обстрела на территории Донецкой Народной республики (ДНР), попросил депутата установить пандус в его подъезде — бойцу приходилось подниматься по ступеням, прыгая на одной ноге. После этого Алексей Вихарев выделил деньги и организовал работы по установке пандуса — механизм, установленный на лестнице перед лифтом, опускается во время использования и поднимается после, не мешая другим жильцам дома.

Напомним, в начале сентября десант из 15 активистов Волонтерского центра Алексея Вихарева во второй раз отправился на Донбасс. Они приехали по программе «Добровольческий десант» в Тельманово в ДНР — подшефную территорию Свердловской области, чтобы познакомиться с местными волонтерами и пройти совместные тренинги, а потом вместе заниматься благоустройством объектов.

Ирина Пичурина