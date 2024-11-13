В 2024 году в Татарстане выявили 30 нелегальных кредиторов

С января по сентябрь 2024 года Банк России обнаружил в Татарстане 30 нелегальных кредиторов и одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Информацию об этих кредиторах передали в правоохранительные органы.

В основном нелегальные кредиторы предоставляли займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли. Отмечается, что организации не входили в реестр ломбардов и работали вне правового поля.

Как сообщили в Национальном банке Татарстана, клиентам нелегальных кредиторов могут начислить завышенные проценты. Якобы ломбардные компании также могут попытаться продать заложенное имущество. По закону, если стоимость вещи больше суммы долга, то настоящий ломбард обязан вернуть заемщику разницу. Лживый кредитор этого делать не будет.

Национальный банк Татарстана предупреждает, что перед заключением договора на финансовые услуги нужно проверить организацию и изучить все условия.

Диана Соловьёва