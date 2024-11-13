Сочинцы перевели мошенникам 500 млн рублей с начала года

С начала 2024 года жители Сочи отдали мошенникам порядка 500 млн руб. Статистику приводит городское УВД, отмечается, что в 2024 году стали активнее применяться новые виды дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии рассказали, что, по данным ВЦИОМ, в 2024 году 67% россиян получали звонки от телефонных мошенников. В 2021 году этот показатель был на 10 пунктов ниже.

«Каждый из нас думает, что никогда не попадется на удочку преступников. Но те постоянно находят новые дистанционные схемы обмана и психологические уловки. Чтобы получить личные данные, используют поддельные документы, выдают себя за госслужащих, правоохранителей, брокеров, сотрудников банков, операторов связи, устраивают лжесобеседования с людьми, которые ищут работу, имитируют голоса и фото знакомых с помощью нейросетей. Если есть хоть малейшее подозрение — сразу кладите трубку»,— призвал в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

В мэрии рассказали, что вместе с полицией занимаются комплексной работой по информированию и предупреждению жителей о том, как защититься от мошенников. Полиция города с начала 2024 года возбудила свыше 2 тыс. уголовных дел по факту мошенничества в виртуальном пространстве.

Одним из распространенных видов дистанционных мошенничеств в Сочи являются звонки от якобы представителя сотового оператора. Аферисты убеждают жертву в том, что ей нужно продлить срок действия договора на оказание услуг связи или находят другой предлог, чтобы заставить человека назвать код из пришедшего СМС-сообщения и перейти по присланной ссылке. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале Госуслуги.

Вячеслав Рыжков