Нефтекамск стал лучшим торговым городом Башкирии

Нефтекамск победил в двух номинациях конкурса «Потребительский рынок Республики Башкортостан». По мнению экспертов, он заслужил звания «Лучший торговый город» и «Лучшая торговая улица».

В конкурсе приняли участие организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка, и органы местного самоуправления.

Среди остальных победителей — предприятия из Октябрьского, Белорецка, Туймазов, Кумертау и так далее. Представители Уфы взяли победу в одной номинации — лучшим рестораном был признан «Дуслык», расположенный на улице Крупской.

«Конкурс позволил нам выявить самые успешные предприятия, муниципалитеты, которые активно внедряют инновации, повышают качество услуг и создают комфортные условия для потребителей. Мы получили 94 заявки по 12 номинациям, что говорит о высокой заинтересованности в участии и о высоком уровне конкуренции»,— отметил исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Экспертная комиссия оценивала участников по критериям эффективности, инновационности, социальной значимости и «соответствию современным требованиям».

Олег Вахитов