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Два частных дома горят в Сочи

В Сочи с утра среды, 13 ноября, тушат пожар на улице Шоссейной. Загорелись два частных дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 8:47. Первые прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил два частных домовладения на площади 200 кв. м. Тушением занимаются 39 человек и 12 единиц техники.

К 9:34 огонь локализовали на площади 220 кв. м. По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Тушение продолжается.

В октябре число пожаров в Сочи выросло на 77% по сравнению с показателем, зафиксированным в сентябре. С начала года на курорте зарегистрировали больше 330 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель снизился.

Вячеслав Рыжков

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