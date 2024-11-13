В октябре жителям Татарстана выдали 9,5 тыс. товарных кредитов

По итогам октября 2024 года в Татарстане количество выданных POS-кредитов снизилось на 5% и составило около 9,5 тыс. кредитов. Об этом сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

В сентябре этого года жителям Татарстана выдали 10 тыс. POS-кредитов. Несмотря на снижение числа товарных кредитов, объем POS-кредитования в республике увеличился на 6%. В октябре он составил 867 млн руб., а в сентябре 814 млн руб.

Также в Татарстане за месяц на 12% вырос средний чек займа. В октябре он дошел до 91 тыс. руб. В сентябре жители Татарстана брали товарные кредиты со средним чеком 81 тыс. руб.

В октябре банки России выдали населению 347,2 тыс. товарных кредитов на 30,6 млрд руб. Отмечается, что число выдач POS-кредитов стало одним из самых низких за последние 6 лет. Однако за год средний чек выплаты вырос на 34% (с 66 тыс. до 88 тыс. руб.). Средний размер POS-кредита стал самым крупным за последние 6 лет.

В сентябре количество выданных гражданам POS-кредитов снизилось на 18%.

POS-кредитование — это вид потребительского кредита, который можно получить в торговых точках.

Диана Соловьёва